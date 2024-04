Rozmawiała z Andrzejem Dudą. Ujawnia słowa prezydenta. "Wbiło w fotel"

Szefowa klubu parlamentarnego Lewica pojawiła się w podcaście "Wybory Kobiet", prowadzonym przez Aleksandrę Pawlicką z "Newsweeka" oraz Arletę Zalewską z "Faktów" TVN. W trakcie rozmowy panie poruszyły kwestię spotkania posłanek Lewicy z prezydentem Andrzejem Dudą. Ten jednak nie dał się przekonać na podpisanie ustawy dotyczącej tabletki "dzień po". Co mówił o samej aborcji?

Kwestia tłumaczenia decyzji dotyczących podpisania ustaw poglądami dla Anny Marii Żukowskiej jest mocno oburzająca. Zdaniem polityczki nakaz rodzenia dziecka, które jest wynikiem gwałtu, to dla kobiet tortury.

Jak podkreśliła, nie ma i nie będzie przecież obowiązku wykonywania aborcji. Jeżeli kobieta nie chce dokonać tego zabiegu ze względu na swoją wiarę czy poglądy, po prostu nie decyduje się na takie rozwiązanie. Anna Maria Żukowska dodała, że nie wszyscy patrzą jednak na świat w ten sam sposób i posiadają do tego pełne prawo.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!