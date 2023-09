Nocna kuracja, która działa, jak nieinwazyjny botoks. Jest świetna w wygładzaniu i ujędrnianiu

Odmładzające komórki macierzyste

Żeby jeszcze wzmocnić nocną kurację przeciwstarzeniową, na ampułkę nałóż odpowiedni krem. Np. taki, który w składzie ma komórki macierzyste. To silne antyoksydanty, które zwalczają największych wrogów młodo wyglądającej cery – wolne rodniki. Do tego zapobiegają efektom starzenia i fotostarzenia skóry, redukują reakcje zapalne i podobnie, jak kuracja w ampułkach – pobudzają syntezę kolagenu i elastyny, co wpływa na lepszą elastyczność skóry, spłycenie zmarszczek oraz spowolnienie procesów starzenia. Badania potwierdzają, że już po godzinie od użycia elastyczność skóry ulega poprawie. Po miesiącu regularnego stosowania widać natomiast redukcję zmarszczek.