Biją na głowę obcisłe rurki. Jeansy w stylu Sosny "wydłużają" nogi

Więdłocha przemyca francuski szyk

Agnieszka Więdłocha postawiła na jeansowe kuloty, czyli szerokie spodnie do połowy łydki, które swoją nazwę zyskały na francuskim dworze. Oryginalny fason stanowi także symbol kobiecej emancypacji oraz wiodący elementem mody lat 70., kiedy to hippisi dyktowali trendy. Nikt nie przypuszczał zaraz po dobie hipsterów, siłą wciągających na nogi obcisłe rurki, że to kuloty przejmą pałeczkę. A jednak - powróciły w wielkim stylu dekadę temu i cieszą się popularnością do dziś.