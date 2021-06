North West skończyła osiem lat. Pochwaliła się sztucznymi paznokciami

Czy to nie przesada?

Fani gwiazdorskiej pary przywykli do nietypowych pomysłów wychowawczych państwa West. Jednak ostatnie zdjęcie dziewczynki podzieliło internautów. North pozuje na nim w komplecie Skims i z przedłużonymi paznokciami. Taka ozdoba to zazwyczaj atrybut starszych kobiet. Do tego do sieci wyciekły także zdjęcia gwiazdki w butach na obcasie - wygląda na to, że ośmiolatka nosi takie na co dzień.