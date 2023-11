Nosi je do koszuli. Buty Markowskiej wydłużają nogi w sekundę

My doceniamy jednak szczególnie ich aspekty estetyczne – można by się rozpisywać godzinami, o tym, co one cudownego robią z nogami. Lepiej jednak przyjrzyjmy się bezbłędnym stylówkom polskich celebrytek. Macudzińska, Markowska i Kostka w tym sezonie wręcz pokochały wysokie kozaki za kolano i pochwaliły się swoimi stylówkami właśnie z tymi butami w roli głównej. My się już zakochałyśmy w ich outfitach z Instagrama, teraz kolej na ciebie.