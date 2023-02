Jak bohaterka serialu "Friends". Bella Hadid w ekscentrycznej stylizacji

Miłośniczka ekscentrycznej mody często eksperymentuje z reliktami przeszłościami. Niekiedy też bierze na warsztat kontrowersyjną estetykę "kamp", która w kiczu dostrzega szczególną wartość. Tym razem stylizacja Belli Hadid przenosi nas na ulice Nowego Jorku i zaprasza na kawę do Central Perk w towarzystwie Phoebe Buffay. A później zabiera na wycieczkę do Londynu i ciągnie na Portobello Road, aby chociaż na chwilę wstąpić do kultowej księgarni z "Notting Hill".