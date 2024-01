Nosi je zamiast legginsów. Strój Zawadzkiej to majstersztyk

Marcelina Zawadzka nosi najlepsze buty na zimę

Zawadzka uzupełniła look jasnobrązowymi śniegowcami, które stanowią absolutny "must have" w zimowej garderobie. Żadne inne buty nie dają takiego komfortu termicznego, co cenimy sobie szczególnie podczas mrozów, które ostatnio opanowały Polskę. Kropką nad "i" w stylizacji gwiazdy Polsatu była praktyczna, bo pojemna torba typu "tote", na punkcie której fashionistki dosłownie oszalały w ostatnich sezonach.