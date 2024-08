Nosi najwygodniejsze buty. Obcasy poszły w odstawkę

Obecnie coraz więcej kobiet zamiast obcasów, wybiera sneakersy, które są wygodne i można je nosić w eleganckim wydaniu. Gwiazdy po 50-tce, które noszą sportowe buty do szykownych kreacji, mogą być inspiracją dla wielu Polek. W naszym zestawieniu znalazły się m.in. Ewa Wachowicz , Małgorzata Kożuchowska, Maria Pakulnis i Małgorzata Walewska.

Jeżeli szukasz wygodnej, ale jednocześnie eleganckiej stylizacji na wczesną jesień, zainspiruj się Ewą Wachowicz. Gwiazda pokazała na Instagramie zestaw, który idealnie sprawdzi się na co dzień. Składa się on z pudrowej sukienki z plisowanym dołem i beżowej marynarki, a całość uzupełniają sportowe buty na grubszej podeszwie. Takie sneakersy można nosić również do ołówkowej spódnicy albo jeansów.