Zrobiła sobie fotkę w lustrze. Pozowała w jeansowej mini

Jeansowa spódnica mini to prawdziwa perełka, która w latach 90. robiła furorę. Nosiło się ją na niemal każdą okazję. Choć ostatnio największym uznaniem cieszyły się modele midi oraz maxi, w tym sezonie ponownie eksponujemy nogi w nieco krótszych krojach. Michalina Sosna doskonale wie, jak je nosić.

Michalina Sosna pochwaliła się na InstaStories zdjęciem, na którym zaprezentowała fanom iście jesienną stylizację. Bazą stroju była ponadczasowa, jeansowa spódnica mini. Model o prostym kroju to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na klasyku, który mimo zmieniających się trendów, wciąż pozostanie na czasie.

Dobrała do niej elegancką, białą kamizelkę. Model ten z powodzeniem będzie mogła wykorzystać w połączeniu z wieloma innymi stylizacjami. Dodatkowo jej ramiona zdobi także brązowa marynarka. To kolejny niekwestionowany hit tej jesieni.

