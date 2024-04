Nowa era walki z metalami we włosach – pielęgnacja przed szamponem Metal Detox od L’Oréal Professionnel Paris

W codziennym życiu włosy są narażone na liczne czynniki mające negatywny wpływ na ich kondycję, takie jak stylizacje przy użyciu wysokich temperatur, promieniowanie UV czy metale obecne w wodzie, którą myje się pasma. Wpływają one na kondycję kosmyków, prowadząc do powstawania mikropęknięć na ich powierzchni oraz ubytków w strukturze włosa, a nawet do porowatości i zniszczenia włosów. L'Oréal Professionnel Paris odpowiedziało na te wyzwania, tworząc innowacyjną serią kosmetyków do pielęgnacji włosów Metal Detox, którą teraz wzbogacono o nowy produkt – pielęgnację przed szamponem.