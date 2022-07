Nowa generacja perfum GOOD FORTUNE od Viktor&Rolf

"Zawsze chcemy nieść pozytywne przesłanie" – mówią projektanci Viktor Horsting i Rolf Snoeren. "Od dłuższego czasu naszym pragnieniem było stworzenie zapachu wokół koncepcji nowoczesnej duchowości: osobistego rozwoju i poszukiwania głębszego sensu, zarówno wewnętrznego, jak i poza zwykle obserwowalnym światem. Przez lata sami otworzyliśmy się na bardziej uduchowione podejście do życia i intuicyjnie czujemy, że to właściwy moment na takie przesłanie. Jak zawsze nasza opowieść jest przesiąknięta poczuciem luksusu i przepychu. Ponadto jesteśmy dumni, że GOOD FORTUNE nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Chcemy przyczynić się do tworzenia lepszego świata, a jest to mały krok w tym kierunku".