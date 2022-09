Nowa kampania Fundacji Nasze Dzieci. " Z małżeństw, które wspólnie się modlą, rozwodzi się jedno na tysiąc"

Za masowy wykup powierzchni reklamowych odpowiedzialna jest firma Eko-Okna, która znajduje się w zestawieniu stu największych polskich firm prywatnych według miesięcznika "Forbes". Do jesieni ubiegłego roku prezesem fundacji z Kornic był Mateusz Kłosek, właściciel i członek rady nadzorczej Eko-Okien. Według Newsweeka "dzięki setkom milionów złotych zysku, jakie daje mu co rok firma ze wsi Kornice na Śląsku, 47-letni biznesmen trafił do czołówki najbogatszych rodaków".