Nowa metoda złodziei. Tak działają przy bankomatach

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Choć obecnie płatności elektroniczne przeważają w sklepach, są osoby, które wciąż wolą wypłacić gotówkę w bankomacie. Właśnie na nich polują złodzieje, a ich działania są coraz bardziej zuchwałe. Teraz skupiają się na tym, by ukraść kartę.

Nawet jeśli sporo ludzi na co dzień preferuje płatności elektroniczne i za zakupy płaci kartą, od czasu do czasu wypłaca pieniądze z bankomatu. Wciąż dużą grupą, która preferuje gotówkę w portfelu, są seniorzy, jednak nie tylko oni narażeni są na działalność złodziei. A ci stosują różnorodne metody, by ukraść cudze pieniądze.

Wypłacasz pieniądze z bankomatu? Uważaj na takie zachowania

Jedną z metod stosowanych przez złodziei czyhających przy bankomatach wcale nie jest przemocowe wyrywanie gotówki. Obecnie coraz częściej można zauważyć nieco bardziej wyrafinowane działania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zamiast kraść bezpośrednio wypłacone pieniądze, obecnie złodzieje czekają, aż nadejdzie moment, gdy z bankomatu wysuwa się karta, podchodzą do ofiary i odwracają jej uwagę, sugerując, że coś jej wypadło, np. banknoty. Gdy ofiara zaczyna się rozglądać, złodziej wyciąga jej kartę bankową i podmienia na inną. Przez to, że wiele osób automatycznie chowa kartę do portfela, przez dłuższy czas może się nie zorientować, że z konta zniknęły pieniądze.

Zachowaj czujność

Niestety na tego typu działania najbardziej narażeni są seniorzy, jednak wszyscy powinniśmy pamiętać, by unikać rozkojarzenia w momencie pobierania gotówki z bankomatu. Warto więc pamiętać, by nie tracić karty z oczu, a jeśli wypłacamy więcej pieniędzy, zabrać ze sobą drugą osobę.

Dodatkowo należy zadbać, by nasz PIN nie był zbyt prosty. Nie powinniśmy też nosić np. w portfelu karteczki z zapisanym czterocyfrowym kodem do karty. Dobrze też zakryć ręką klawiaturę, gdy wpisujemy go w bankomacie lub na terminalu płatniczym w sklepie.

Zobacz także : Wypłacała pieniądze. Nagle zobaczyła komunikat na ekranie

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!