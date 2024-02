Policjantka zrobiła zdjęcie na poczcie. Mówi, co robią seniorzy

Małgorzata Sokołowska jest policjantką, która aktywnie działa w mediach społecznościowych. Niedawno postanowiła zaapelować do wszystkich osób, które płacą rachunki na poczcie - a zwłaszcza do seniorów. Funkcjonariuszka po godzinie 20:00 widziała starszą panią, która przy okienku wyciągnęła z portfela plik banknotów. Policjantkę od razu skłoniło to do napisania kilku słów.

"Z pozoru urocza i niewinna sytuacja"

Autorka postu przyznała, że nie przepada za odwiedzaniem poczty ze względu na niekończące się kolejki. Jednak czasem ze względu na swoją pracę, odwiedza placówkę wieczorem.

"Tak też było kilka dni temu. Godzina po 20. Na poczcie tłum. W kolejce oczekujących blisko 30 osób. Do okienka podchodzi starsza pani. Wyciąga portfel i otwiera go niczym wielki klaser, z którego wysypują się banknoty. Urocza starsza pani opłaca wszystkie rachunki, rozmawiając przy tym głośno i łaknąc choć najmniejszego kontaktu i interakcji z panią w okienku" - czytamy na Instagramie.

Sokołowska podkreśliła, że chodzenie po zmroku z pokaźną ilością gotówki przy sobie nie jest najbezpieczniejsze.

"Z pozoru urocza i niewinna sytuacja. Warto jednak uświadamiać naszych kochanych seniorów, że wieczorne godziny, zwłaszcza kiedy szybko zapada zmrok, nie są najbezpieczniejszą porą na noszenie przy sobie znacznej ilości gotówki" - napisała.

Z tego też względu funkcjonariuszka zauważyła, że osoby starsze powinny, w miarę możliwości, wybierać się na pocztę o wcześniejszej porze, niż po zapadnięciu zmroku.

"Niestety okazja czyni złodzieja i warto minimalizować ryzyko ewentualnej kradzieży, a dodatkowo w południe, na poczcie jest luźniej i łatwiej obsłudze znaleźć te kilka chwil na miłą pogawędkę" - dodała policjantka.

Głos zabrali internauci

Post popularnej policjantki zaczęli komentować inni użytkownicy Instagrama. Okazało się, że niejedna osoba była świadkiem niezbyt bezpiecznej sytuacji.

"Ja byłam świadkiem również na poczcie, gdzie pani bardzo głośno mówiła swój PESEL, a co więcej z portfela wypadła jej karteczka z pinem do karty - wiem, bo podniosłam tę kartkę. Powiedziałam pani, że to bardzo niebezpieczne jednak czy to coś zmieniło? Szczerze wątpię" - wspomniała jedna z internautek.

