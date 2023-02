Nowe koncepcyjne sneakersy Reebok x Botter Engineered by HP to zapowiedź nadchodzących innowacji

Łącząc etos obu marek, sneakersy Reebok x Botter jednoczą ikoniczny vintage'owo-piłkarski styl marki Reebok ze stylem, z którego Botter jest znany od 2017 roku za sprawą wyjątkowego modelu obuwia "Banker". Design sneakersów Reebok x Botter inspirowany jest również oddaniem i miłością Bottera do oceanu, co projektant wyraził poprzez unikalny wygląd obuwia, przypominający muszlę morską Murex, przedmiot, który w legendach grecka bogini Wenus używała do czesania włosów.