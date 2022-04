Nowe kosmetyki od Nu Skin. Jak wypadły w teście redakcji?

Mineralny filtr przeciwsłoneczny na dzień Complexion Protection

Specjalistki w dziedzinie kosmetologii od lat podkreślają, jak ważny dla naszej skóry jest krem z filtrem i zaznaczają, że powinno się go stosować na co dzień. Wszystko dlatego, że wystawienie twarzy na promieniowanie słoneczne wpływa na szybsze starzenie się skóry. A chyba żadna z nas nie chce przysporzyć sobie dodatkowych zmarszczek. Complexion Protection to krem z filtrem SPF 50, więc doskonale zabezpieczy nas przed takim losem. Pamiętajmy, że zastosowanie go powinno być ostatnim krokiem porannej pielęgnacji.