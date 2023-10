GIS ostrzega. Ludzie przynoszą je do domu z zakupami

Na facebookowym profilu Głównego Inspektoratu Sanitarnego znalazł się wpis dotyczący kupowania rzeczy z drugiej ręki. W dzisiejszych czasach zakupy w second-handach oraz na targach staroci to tani sposób na życie w duchu idei zero waste. GIS ostrzega jednak, żeby dokładnie zwracać uwagę na kupowane produkty. Pochopne decyzje mogą spowodować, że do domu przyniesiemy karaluchy, pluskwy lub pleśń.