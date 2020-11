Nowe zdjęcie Koroniewskiej. "Co za desperacja"

Joanna Koroniewska to aktorka z dużym dystansem do samej siebie. Jej luźne podejście do życia oraz humor sprawiają, że może się poszczycić rzeszą oddanych fanów. Nowe zdjęcie Koroniewskiej utrzymane jest w podobnym tonie. Joanna pozuje na nim w centrum Warszawy. Ma na sobie body i stylowy płaszcz.

Joanna Koroniewska opublikowała kontrowersyjne zdjęcie (ONS, Fot: Pawel Kibitlewski)