Nowy hit w stylizacji paznokci. "Micro french" podbija trendy

W poszukiwaniu inspiracji na nowy manicure warto zwrócić uwagę na nowy rodzaj stylizacji. French to chyba jedna z najpopularniejszych opcji. Kobiety cenią ją za delikatny i kobiecy styl. Jednak teraz prym wiedzie subtelniejsza wersja frencha. Z pewnością fanki minimalizmu i prostoty zainteresują się tą odmianą.

Całą robotę robią cieniutkie paseczki, które znajdują się na końcach płytki. "Micro french" to idealna opcja dla kobiet, które uwielbiają naturalne rozwiązania.

Do tej na pory na french decydowały się panie z dłuższymi paznokciami. Natomiast "micro french" jest wręcz stworzony dla tych, które preferują krótszą długość. Zatem będzie idealny dla pań, które stawiają na wygodę i funkcjonalność.

Taki manicure możesz wykonać sama w domu. Wystarczy trochę wprawy i precyzji. Pierwszy krok to przygotowanie paznokci. Zacznij od wyrównania płytki oraz usuń skórki. Następnie nadaj pożądany kształt swoim paznokciom i nałóż cleaner. Teraz czas na bazę. Możesz postawić na odcień mleczny, pudrowo różowy albo nude.

Po aplikacji utwardź lakier i dołóż kolejną warstwę. Teraz za pomocą cieniutkiego pędzelka namaluj białe końcówki. Wystarczy przeciągnąć lakier tuż przy końcówce paznokci, a zaraz po tym włóż do lampy. Następnie użyj topu, który zabezpieczy całość. Na koniec cleaner oraz olejek na skórki i... możesz cieszyć się gotowym efektem.

J.Lo pokazała paznokcie. Klasyczny french to już przeżytek

