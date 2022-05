Prezenty na komunię i chrzest budzą emocje. "Wciąż żywe jest powiedzenie zastaw się, a postaw się"

- Utrzymanie malucha przy obecnych cenach i szalejącej inflacji to wyzwanie. Dlatego uważam, że pieniądze to prezent na topie. Organizowałam chrzest własnego dziecka kilka tygodni temu i w kopertach znalazłam kwoty od 300 do 1000 złotych, co pokazuje, że dowolność jest duża. Sama zawsze biorę pod uwagę koszt organizacji takiego przyjęcia, szacuję, ile mniej więcej kosztuje tzw. talerzyk i mam to na uwadze przygotowując kopertę – mówi w rozmowie z WP Kobieta.