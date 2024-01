Nowy rok powitała w Hiszpanii. Droga torebka to jej must have?

Niby zima, a Janachowska wskoczyła w szorty

Izabela Janachowska zdecydowała się na czarny total look, który składał się z golfu z cienkiej dzianiny oraz eleganckich szortów z wysokim stanem. Duet doskonały? Jak najbardziej! Zimą można go ograć, dodając rajstopy, kozaki i oczywiście ciepłą kurtkę lub płaszcz. Jednak w Hiszpanii okrycie wierzchnie jest zbędne. Co więcej, gwiazda Polsatu wymieniła ciepłe obuwie na skórzane mule ze złotymi akcentami.