Nowy spot KPH. Mocna odpowiedź na słowa prezydenta Andrzeja Dudy o LGBT+

Kampania Przeciw Homofobii, największa w Polsce organizacja walcząca o prawa osób LGBT, właśnie opublikowała spot, w którym kilkaset osób LGBT z całej Polski mówi: jestem LGBT – jestem człowiekiem. To odpowiedź środowiska na krytyczne wypowiedzi prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Osoby LGBT+ reagują na krytyczne słowa prezydenta Andrzeja Dudy

W komunikacie skierowanym do mediów czytamy, że wideo "jest odpowiedzią KPH na homofobiczną kampanię Andrzeja Dudy, który wraz z politykami PiS dehumanizuje społeczność LGBT, odmawiając osobom homo- i biseksualnym oraz transpłciowym człowieczeństwa. A osoby LGBT to ludzie z krwi i kości – to nasi bracia i siostry, sąsiedzi, współpracownicy".