Nowy trend na jesień? Zaskakujące, co założyła na nogi

We wrześniu pogoda w Polsce uległa diametralnej zmianie. Pożegnaliśmy już upały, a wraz z nimi letnie sukienki i szorty. Teraz przyszedł czas, by wyjąć z szafy swetry, bluzy, a także płaszcze i kurtki. Jesień zagościła już na dobre. Co będziemy nosić w tym sezonie? Warto zainwestować w bluzki i swetry z motywami zwierzęcymi, które nadal są w modzie, spodnie z rozszerzającymi się nogawkami oraz buty takie, jak mokasyny, kowbojki i kalosze. Co ciekawe, do mody powrócił również trend, który był popularny 10-15 lat temu. Lansuje go modelka Bella Hadid.