Nowy trend w stylizacji paznokci. Minimalistyczny manicure to hit lata

Manicure na co dzień i większe wyjście

Lip oil nails to kobiecy manicure, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalną okazję. Taki minimalistyczny manicure to idealne tło dla biżuterii. Świetnie wygląda w połączeniu z letnią sukienką czy jasnymi jeansami. To trend, który warto znać, ponieważ robi się o nim coraz głośniej.