Nowy True Match - Idealne dopasowanie z 6 pigmentami

TRUE MATCH x NUDYESS - WSPÓŁPRACA SKROJONA NA MIARĘ

Perfekcja produktu stała się inspiracją dla wyjątkowej współpracy pomiędzy L’Oréal Paris a polską marką Nudyess. Znana z talentu do dopasowywania się koncepcja modowa oferuje sukienki, spódnice i inne elementy garderoby, które doskonale współpracują z naturalnymi potrzebami różnych sylwetek. U podstaw idei tej rodzimej marki fashion stoi klasyka. Nudyess istnieje, by kobiety zawsze mogły czuć się swobodnie i atrakcyjnie w dynamicznym świecie zmieniających się trendów. W ramach współpracy powstał projekt sukienki równie uniwersalnej i ponadczasowej jak kultowy podkład True Match Foundation. To model o długości midi, który z łatwością można dobierać do kolorów skór reprezentowanych przez odcienie podkładu L’Oréal Paris. To uniwersalna kreacja, która podkreśli wyjątkowość i charakter każdej kobiety – niezależnie od wieku, wzrostu, figury czy koloru skóry.