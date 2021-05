O ciężarnej mumii mówi cały świat. Wśród odkrywców była ona

Zaczęłam interesować się również medycyną, ale kiedy zdawałam na studia, moim jedynym wyborem była archeologia. Byłam tego pewna. Rodzice próbowali mnie namówić, żebym zdawała na coś jeszcze, no bo co, jak się nie dostanę. Stwierdziłam wtedy, że to będzie oznaczać, że się nie nadaję i pójdę do normalnej pracy.