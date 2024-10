O pierwszej żonie Daukszewicz wspomina niechętnie. "Los ją pokarał"

Krzysztof Daukszewicz to prawdziwy człowiek orkiestra. Jest nie tylko cenionym satyrykiem i felietonistą, ale również muzykiem. Ma na swoim koncie kilka albumów oraz książek. Fanów artysty interesuje jednak nie tylko jego twórczość, ale również życie prywatne. Nic dziwnego, że w najnowszej książce "Sposób Na Przetrwanie" otworzył się nieco na ten temat. Co ciekawe, rozmowę tę przeprowadziła z nim jego trzecia żona.

Jak zdradził w najnowszym wywiadzie, kobieta była nauczycielką. Para poznała się na jednym z zebrań Związku Młodzieży Wiejskiej. Daukszewicz nie ukrywał, że jego pierwsza żona była bardzo atrakcyjną kobietą, jednak po ok. 8 latach związku podjęli decyzję o rozstaniu.

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Krzysztof Daukszewicz i Małgorzata Kreczmar poznali się dzięki jej bratu, Adamowi Kreczmarowi, który postanowił zabrać siostrę na jeden z ich występów. To właśnie dla niego kobieta rzuciła także ówczesnego narzeczonego.

