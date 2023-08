O takim sposobie powiększania biustu pewnie nie słyszałyście. "Jestem zaskoczona skutecznością"

Wypełniające serum do biustu

Także producenci kosmetyków tworzą produkty, które wypełniają i unoszą piersi. To wypełniające serum do biustu działa, jak lifting bez skalpela. Zwiększa obwód piersi nawet o 7 cm i unosi je o 4 cm! Zwiększa elastyczność i sprężystość skóry przede wszystkim dzięki zawartym w składzie ekstraktom z drzewa arganowego i z owoców kigelii afrykańskiej. Działanie lifitngujące wykazują także oligosacharydy z korzeni a cykorii. W efekcie mamy do czynienia z kosmetykiem, który działa jak push-up. Zapewnia jędrny, kształtny i ładnie zaokrąglony biust.