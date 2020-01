WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda 41 min. temu O tych sukienkach na karnawał marzy każda z nas! Najbardziej szalony i imprezowy czas w roku właśnie się zaczął. Przed nami dwa miesiące szalonych imprez, balów i domówek! Oczywiście możesz postawić na nieśmiertelną małą czarną, którą co roku wyciągasz na takie okazje... Ale może warto sprawić sobie odrobinę przyjemności i wybrać karnawałową sukienkę w stylu, który nam najbardziej odpowiada? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie najmodniejszych trendów karnawału. Nieważne, czy lubisz błyszczeć lub wolisz wyglądać skromniej, te karnawałowe propozycje sukienek przypadną do gustu każdej z nas. A ponieważ kobieta zmienną jest, a okazji do świętowania będzie na pewno sporo... może warto pokazać światu nie jedną, ale kilka swoich odsłon? 80. are back – te sukienki na karnawał wybierają influencerki Możesz nie rozumieć tego stylu, ale blogerki i instagramerki pokochały go na dobre. Bufiaste rękawy w obcisłej mini? Jasne! Sukienka-marynarka zapinana na duże złote guziki? Idealna do biura i na imprezę! Cekiny na dosłownie każdym elemencie garderoby? Dajesz dziewczyno! Ok, może nasz entuzjazm jest lekko przesadzony, ale wszystkie IT-girls, na czele z Bellą Hadid, Kendall Jenner czy naszą polską influencerką Julią Wieniawą lansują ten trend. Ma być bogato, seksownie i kobieco, ale też zadziornie. Kobieta lat 80. ma mocno zaznaczone ramiona, które podkreślają jej silną osobowość, ale też talię, która symbolizuje kobiecość. Jeśli nie jesteś pewna, czy na co dzień czułabyś się dobrze w stylizacjach tego typu, karnawałowe szaleństwo jest idealnym momentem, by przetestować ten trend! My z naszej strony szczególnie polecamy sukienko-marynarkę – nasze własne modele kupiłyśmy na Allegro. Gwarantujemy, że w takiej karnawałowej kreacji nie pozostaniesz niezauważona! Zmysłowe i glamour sukienki karnawałowe w stylu Kylie Jenner Umówmy się: Kardashianki to trendestterki imprezowych looków, a Kylie wyrosła na prawdziwą ikonę imprezowego stylu. Jej połączenie hollywoodzkiego glamour z seksowną nowoczesnością może się wydawać czasem przesadzone, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. I o to chodzi w karnawale! Ma być dużo, ma być z odrobiną szaleństwa bo to jedyny raz w roku, kiedy możemy sobie na to pozwolić. Czym warto się zainspirować? My ostatnio zachwyciłyśmy się suknią w kolorze butelkowej zieleni, którą najmłodsza z klanu założyła na Wigilię – idealnie będzie się prezentować na brunetkach i ciemnych szatynkach. Instagram.com Podziel się Źródło: https://www.instagram.com/p/B6exNZ1nvob/

Dla fanek czarnych sukienek na karnawał Kylie proponuje długą cekinową sukienkę z obłędnym dekoltem i rozcięciem aż do uda. Instagram.com Podziel się Źródło: https://www.instagram.com/p/B6GsG3ynYQZ/

A może lubisz błyszczeć bardziej szlachetnym kruszcem? Kylie przetarła nam złote szlaki, gdy pojawiła się w niezapomnianym outficie na ślubie Justina Biebera i Hailey Baldwin. Niektórzy zarzucali Jenner, że próbowała przyćmić pannę młodą – na szczęście w karnawale nie musimy się obawiać, że nasza sukienka będzie nieodpowiednia. Instagram.com Podziel się Źródło: https://www.instagram.com/p/B3FCf7eHzDy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Kylie stawia na długie suknie – i słusznie. Są nie tylko seksowne, ale i eleganckie, idealne na karnawałowe bale. Jeśli więc twój imprezowy kalendarz zakłada tego typu imprezę – postaw na karnawałową, długą sukienkę, mini spokojnie wykorzystasz przy innej okazji. Futurystyczne inspiracje przełomu stuleci czyli mała srebrna na karnawał Sylwester i karnawał 1999/2000 dla wielu pozostanie najbardziej niezwykłym czasem w historii. Jeśli byłyście za małe, by go pamiętać, to tegoroczny może wam pokazać odrobinę magii, która towarzyszyła tamtym chwilom. Jak wyglądało wtedy świętowanie karnawału? Jennifer Lopez w swoim teledysku śpiewała „Waiting for tonight” z futurystycznym makijażem wysadzanym brylancikami, a w MTV Sylwestra świętowała Christina Aguilera w nieodłącznych wówczas skórzanych spodniach i cekinowym krótkim topie bez ramiączek. Ponieważ na karnawałowych imprezach trudno byłoby wytrzymać w spodniach, radzimy wam pozostać przy sukienkach. Srebrne, błyszczące, przypominające halkę na cienkich ramiączkach – takie sukienki karnawałowe były hitem na początku wieku i po 20 latach powracają do mody. Jeśli szukasz inspiracji, zerknij na Kate Moss – jej charakterystyczny styl nawet obecnie wygląda nowocześnie i stylowo. PS. Jeśli chciałabyś być bardziej dosłowna w swojej inspiracji przełomem stuleci, znajdź choker, który nosiłaś latem na szyi. Ten dodatek był hitem w karnawale 1999/2000! Nie polecamy za to naśladownictwa w makijażu i stawiania na srebrne szminki. Pomadki nude zdecydowanie lepiej będą się prezentować na zdjęciach, które obejrzymy za kilkanaście lat ;) Szalone lata 70. i inspiracja ABBĄ na karnawałową sukienkę Kochacie ABBĘ? My też! Choć od rozpadu zespołu minęło prawie czterdzieści lat, ich muzyczne hity to wciąż pewniaki na karnawałowym parkiecie. Kto z nas nie lubi Dancing Queen, Mamma Mia czy Super Trouper? Członkinie zespołu, Agnetha i Anni-Frid zwana Fridą do dziś są ikonami mody lat 70. Ich słynne białe kombinezony lub kimonowe sukienki to klasyka, gdy idziemy na imprezę tematyczną, ale dziewczyny mogą być inspiracją także na zwykłą karnawałową imprezę w klubie lub na domówce – dokładnie takiej, jaką prezentują na swoim teledysku do Happy New Year (sprawdźcie koniecznie i przy okazji posłuchajcie, nas ta piosenka zawsze wzrusza). Obie występują w nietypowym jak na karnawał kolorze – bieli – ale łączą go z błyszczącą tkaniną i srebrną lamówką (Agnetha) i głębokim dekoltem oraz rozcięciem na udzie (Frida). Dla większego efektu możecie zarzucić na sukienkę boa ze sztucznych piór – gwarantujemy, że nie pozostaniecie niezauważone! Na koniec pozostaje nam zanucić nostalgicznie z Agnethą i Fridą: „Happy New Year

