O żonie mówił niewiele. "Nie była zazdrosna"

Głos Tomasza Knapika towarzyszył Polakom praktycznie każdego dnia. Oprócz tego, że można było go usłyszeć w telewizji, pojawiał się także w warszawskiej komunikacji miejskiej. Jeden z najpopularniejszych lektorów w Polsce zmarł 6 września 2021 roku. Przez ostatnie miesiące życia walczył z chorobą. Żonę pożegnał ponad 20 lat wcześniej.

O żonie Tomasza Knapika wiadomo niewiele. On sam niechętnie poruszał temat życia prywatnego. Małgorzata, bo tak miała na imię, nie pojawiała się publicznie u jego boku.

W wywiadzie dla "Nowej Trybuny Opolskiej" lektor także wspomniał raz o żonie. Dotyczyło to ich wspólnego oglądania filmów, które czytał w polskiej wersji językowej.

- Kiedyś z żoną oglądałem film z nagraną przeze mnie listą . Ku własnemu zgorszeniu stwierdziłem, że facet podczas sceny miłosnej przeplatanej namiętnymi wyznaniami zerka na zegarek. Gdybym to wcześniej zauważył, pewno odjąłbym jego kwestiom nieco entuzjazmu - powiedział.

W maju 2020 roku na jego facebookowym profilu pojawiło się zdjęcie jego mamy z przeszłości. "A to moja mama. Zmarła prawie 22 lata temu" - napisał pod postem.

To on poinformował także o śmierci ojca.

"Jak część z was wie, od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że mu się uda. Niestety. Był głosem w naszych domach, naukowcem i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ukochanym ojcem i dziadkiem. W przyszły czwartek skończyłby 78 lat. Odszedł we śnie, nad ranem. Dołączył do mojej mamy. Informację tę przekazuję w imieniu całej naszej rodziny i najbliższych przyjaciół" - mogliśmy przeczytać.