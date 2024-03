Obdaruj bliskich czekoladową przyjemnością z produktami E.Wedel

Wyjątkowe okazje, takie jak m.in. zbliżający się Dzień Kobiet, to doskonała okazja do spędzenia czasu z bliską nam osobą. Marka Ptasie Mleczko® zachęca do podzielenia się miłością poprzez pyszne, delikatne pianki. Ptasie Mleczko® Waniliowe i Ptasie Mleczko® Strawberry Shake to bestsellerowe słodkości, które są doskonałą propozycją upominku. Dzięki swojej delikatności i warstwie oryginalnej wedlowskiej czekolady, każda pianka sprawi, że wspólne chwile będą wyjątkowe, a ich wspomnienia zostaną z nami na dłużej. Z myślą o nadchodzącym święcie kobiet, Ptasie Mleczko® dostępne będzie w opakowaniach z motywem serc.