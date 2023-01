Obie stanęły na ściance sauté. "To nie makijaż jest definicją kobiecości"

— Mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że w życiu nie trzeba wyglądać. W życiu trzeba być, przeżywać, doświadczać. Nasze kompleksy bardzo często nam w tym przeszkadzają. Sama byłam w tym miejscu, gdy rezygnowałam z imprez, z wyjścia, bo byłam "niezrobiona". A ankieta "TODAY/AOL Ideal to Real Body Image Survey" z lutego 2014 roku wskazała, że 78 proc. kobiet poświęca 55 minut dziennie na makijaż i włosy. Przeliczając, jest to 1111 dni w ciągu całego, średniego życia kobiety (GUS 2021, przeciętna długość życia kobiety w Polsce). I nie ma w tym nic złego, jeśli naprawdę chcemy w ten sposób spędzać nasz czas. Ale wiele z nas robi to dlatego, że czuje, że to jedyna słuszna opcja. A nie jest. I po to tu jesteśmy — podkreśla Martyna Kaczmarek, feministka, aktywistka, modelka.