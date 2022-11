Sandra Kubicka na wakacjach. W wersji saute bez biżuterii i makijażu

"Srokami" określa się osoby, którym na widok błyskotek świecą się oczy. Czy Sandra Kubicka należy do tej grupy? Być może. Ale trzeba przyznać, że nawet w połyskującej spódnicy i bluzce wygląda wiarygodnie i naturalnie. A to za sprawą surferskich fal czesanych wiatrem, makijażu "no make-up" i braku biżuterii.