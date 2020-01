Objawy niedoboru witaminy B12. Jakie są skutki braku kobalaminy?

Niektóre objawy niedoboru witaminy B12 mogą być podobne do wielu innych chorób. Anemia jest najczęściej kojarzonym skutkiem tego konkretnego niedoboru, a w skrajnych przypadkach objawy braku kobalaminy przypominają choroby psychiczne. Chcesz wiedzieć, jakie są inne oznaki niedoboru witaminy B12 i jak są tego przyczyny? Poniżej znajdziesz ważne informacje.

Jak się okazuje, niedobór witaminy B12 wywołuje szereg objawów ze strony układu pokarmowego , krwionośnego, nerwowego, a także objawy sugerujące niektóre zaburzenia sfery psychicznej. Kobalamina bierze udział w przemianach tłuszczowych, białkowych oraz węglowodanowych, więc jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Oprócz wspomnianych powyżej funkcji witaminy B12 , istnieje szereg jeszcze innych, bardzo ważnych procesów, w których uczestniczy kobalamina. Przede wszystkim warunkuje ona podział komórkowy oraz syntezę kwasów DNA i RNA oraz białek uczestniczących w ich budowaniu. Dodatkowo witamina B12 odpowiada za produkowanie czerwonych krwinek, poprawę funkcjonowania układu nerwowego , wspomaga dobry nastrój i zmniejsza poziom lipidów we krwi . Kobalamina jest wręcz kluczowym składnikiem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, więc należy zadbać o regularne dostarczanie witaminy B12.

Główną przyczyną niedoboru witaminy B12 jest jej brak w codziennej diecie , szczególnie w diecie wegetariańskiej, ponieważ głównym źródłem kobalaminy są produkty pochodzenia zwierzęcego. W przypadku osób w wieku podeszłym niedobór może wynikać z zaburzenia jej wchłaniania z pokarmów. Do innych przyczyn niedoboru witaminy B12 można także zaliczyć m.in. schorzenia jelit, zakażenie tasiemcem, przewlekłe zapalenie trzustki , celiakię czy zażywanie niektórych leków.

Do głównych objawów związanych z niedoborem witaminy B12 należy anemia oraz wszelkie zaburzenia wynikające z niedokrwistości. Zauważalnymi objawami niedoboru kobalaminy są bladość skóry, owrzodzenia wokół ust, osłabienie, częste bóle głowy , a w przypadku układu pokarmowego – utrata apetytu, pieczenie języka, chudnięcie, zaparcia albo biegunki . Czasem występują również neurologiczne objawy, czyli osłabienie wzroku czy napady drgawkowe. Z kolei w sferze psychicznej, brak odpowiedniej ilości witaminy B12 może przypominać zaburzenia depresyjne , uczucie niepokoju, zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci.

Jak leczyć niedobór witaminy B12?

W leczeniu niedoboru witaminy B12 zalecane jest jej uzupełnienie poprzez suplementację. Może być zarówno doustne, jak i domięśniowe (w skrajnych przypadkach). Do diety należy włączyć produkty pochodzenia zwierzęcego oraz stosować się do zaleceń lekarza. Czas leczenia w przypadku wystąpienia anemii uzależniony jest od stanu pacjenta, ale zazwyczaj suplementacja witaminy B12 prowadzona jest do końca życia. Należy również wykonywać szereg badań kontrolnych według zaleceń lekarskich i nie wolno przerywać kuracji.