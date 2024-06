Obsyp borówkę po podlaniu. Krzewy będą uginać się od owoców

Borówka jest prosta w prawie, jednak w tym roku nie wyda tyle plonów co zwykle. Nie oznacza to, że nie można pobudzić jej do wzrostu. Jak to zrobić? Zacznij od mocnego nawozu. Jaka odżywka będzie najlepsza? Kwas humusowy, który poprawia strukturę gleby i pobudzają roślinę do intensywnego wzrostu. Kupisz go w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie ogrodniczym. Stosuj go zgodnie z zaleceniem producenta, a po kilku tygodniach na krzaku pojawi się więcej dojrzałych owoców.