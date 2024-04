Wrzuć pod hortensje. Kwiatów będzie zatrzęsienie

Zamiast traktować je jako zbędny odpadek, zbierz dwie szklanki fusów. Następnie zalej je 10 litrami wody i dokładnie wymieszaj, a potem przelej do konewki. To nawóz, który docenią rośliny, które najlepiej rozwijają się w kwaśnej glebie. Hortensje, borówki, ale także tuje, to rośliny, które szczególnie skorzystają na tym nawozie. Podlewaj nimi rośliny raz na dwa tygodnie. Pierwsze efekty zauważysz po zaledwie dwóch miesiącach stosowania.