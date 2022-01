Ocalała z Titanica. "Słyszałam ogłuszający ryk, kiedy przełamał się na pół i później zatonął"

Kiedy dziewczynka miała 16 lat, zmarł jej ojciec, a matka w poszukiwaniu lepszego życia powróciła wraz z dziećmi na Wyspy Brytyjskie. Tam też znalazła pracę jako stewardesa w Royal Mail Line, jednej z największych linii żeglugowych przełomu wieków. W tym czasie Violet uczęszczała do szkoły klasztornej i opiekowała się najmłodszą siostrą (czterech młodszych braci trafiło do sierocińca) podczas podróży służbowych matki. Niestety ciężka choroba wkrótce zmusiła kobietę do porzucenia pracy, a córkę do opuszczenia szkolnych murów. Aby ratować rodzinny budżet, Violet postanowiła pójść śladami matki i ruszyć do pracy na wielkich wodach.