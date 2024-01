Ocenił sejmowe jedzenie. Politycy komentują

- Ale biorąc pod uwagę, że któregoś dnia idziecie sobie tam i jest schabowy, do tego ziemniaki, mizeria, a może surówka, która dzisiaj była - nie była taka zła. Do tego kompocik, jakaś inna lepsza zupa, nie ta, co dzisiaj, plus ciasteczko, to za 20 zł uważam, że to mega dobry deal i jest bardzo tanie jedzenie - skwitował Książulo w nagraniu.