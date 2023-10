Kwaśniewska nie gryzła się w język. Oto co wróży "żołnierzom PiS"

Jak widać, zaangażowanie wielu osób z show-biznesu się opłaciło. Aktualna frekwencja wynosi 73,63 proc., co pozwoliło ustanowić nowy rekord. "Jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna z Polek i Polaków za to, jak tłumnie ruszyli do tych wyborów" - powiedziała córka Aleksandra Kwaśniewskiego.