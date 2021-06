Oczyszczanie cery latem – sprawdź, dlaczego warto zadbać o prawidłowy demakijaż

Oczyszczanie cery – kosmetyki do demakijażu

Położenie się spać w pełnym makijażu to nie najlepszy pomysł. Kosmetyki do make-upu, nawet najlepszej jakości, po jakimś czasie mogą spowodować podrażnienia. Dotyczy to zarówno produktów do wyrównywania kolorytu cery, jak i cieni do powiek czy tuszu do rzęs. Makijaż należy wieczorem dokładnie usunąć, zwłaszcza latem, gdy gorące i parne noce nie są łaskawe dla cery. Do tego celu wybierz produkty dobrej jakości, które usuną wszelkie pozostałości makijażu i pozostawią skórę czystą oraz nawilżoną.