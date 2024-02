Ochraniają centra handlowe. "Młodzież przychodzi narozrabiać"

A tych nie brakuje. - Zdarza się, że jest to praca pod bardzo dużym napięciem - na dyskotece miałem do czynienia z nożownikiem, zgonami. Z nożownikiem spotkałem się też w galerii, w której pracowałem. Wzywałem służby do pożaru. Ryzykujemy życiem i zdrowiem, a z reguły zarabiamy minimalną krajową. W konsekwencji większość dorabia poza etatem, np. na imprezach masowych, co skutkuje przemęczeniem - zauważa Maciej.