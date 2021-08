Od lat starają się o dziecko. "Mocno nam dokuczają, wieczorami płaczę w poduszkę"

- Ciężko jest nam to udźwignąć finansowo, bo badania i leki są bardzo drogie i nie są refundowane. Każda próba in vitro to kilkanaście tysięcy złotych, ale nie poddajemy się, bo rodzina to siła - dodała Marta. Pomocy szukali w kilku fundacjach, ale usłyszeli, że "to nie jest instytucja charytatywna" lub że "in vitro to grzech, a dzieci rodzą się z Downem".