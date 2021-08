"Pacjentki pytają, czy po tabletkach będą miały dzieci". Wiedza Polek dotycząca antykoncepcji pozostawia wiele do życzenia

Oczywiście, że tak, chociaż sam fakt, że skorzystamy z pomocy dr Google, to nie jest nic złego – każdy z nas to robi, gdy szuka pewnych informacji. Pacjentce, która coś przeczytała i mnie o to pyta, wyjaśniam, jak się to ma do stanu faktycznego. Tylko że niektórzy są pod silnym wpływem znajomych na zasadzie: "Moja koleżanka to brała i dobrze się czuła". Jeśli nie ma przeciwwskazań do zastosowania tej samej metody, to nie ma problemu. Ale nigdy nie jest tak, że jedna forma antykoncepcji jest dobra dla wszystkich – dlatego mamy taki szeroki wybór.