Od lat występuje w programie "Nasz nowy dom". Pokazała, jak zarabia na co dzień

Projekty Martyny Kupczyk spotykają się z różnymi reakcjami widzów - od ogromnego uznania, po krytykę za niepraktyczne rozwiązania, co widać w dyskusjach prowadzonych przez fanów pod prezentującymi efekty metamorfoz postami publikowanymi w mediach społecznościowych.

Praca na planie "Naszego nowego domu" to tylko część zajęć Martyny Kupczyk. Architektka pojawia się też w programie "Łowcy skarbów", gdzie chętnie licytuje oddawane przez ludzi stare przedmioty. Jej udział w tym formacie nie jest przypadkowy, ponieważ oprócz projektowania i aranżowania wnętrz Kupczyk prowadzi też swój biznes, który dla części fanów może być sporym zaskoczeniem.

Architektka jest właścicielką sklepu ze starociami, w którym można znaleźć zarówno stylowe meble, elementy wyposażenia wnętrz, jak i dodatki do domu w modnym w ostatnich latach stylu vintage.

Architektka nie ukrywa, że uwielbia stare meble i bibeloty. "Zaraz po projektowaniu wnętrz, moja druga pasja. Z przyjemnością przedstawiam Wam @vintage_house_vintage. Miejsce, gdzie można kupić cudowne przedmioty, meble do swojego domu. Miejsce stworzone wraz z moją siostrą z miłości do rzeczy Vintage" - przyznała na Instagramie Martyna Kupczyk.

