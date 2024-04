Odbił żonę innemu. Skorzystał, że tamten miał romans z Rodowicz

Karol Strasburger jest w swoim trzecim związku małżeńskim. Pierwszy z nich z aktorką Barbarą Burską zakończył się rozwodem, w drugim zaś został wdowcem po Irenie Morcińczyk. Chociaż obecnie prowadzący "Familiady" jest w szczęśliwym związku z dużo młodszą od siebie Małgorzatą Weremczuk, to w wywiadach aktor zawsze przyznawał, że Morcińczyk była całym jego światem.

Role w takich filmach jak "Noce i dnie", "Agent nr 1", "Czarne chmury" czy serialu "Karino" sprawiły, że szybko doceniono talent aktorski Strasburgera. W młodym artyście podkochiwało się wiele kobiet, jednak to Irena Morcińczyk najbardziej zawróciła mu w głowie.

To właśnie Maryla Rodowicz miała tutaj ogromny wpływ na późniejszy ślub Strasburgera i "pięknej praczki". Wokalistka przyczyniła się do rozpadu trzeciego małżeństwa Andrzeja Jaroszewicza, który wdał się w romans z Rodowicz. Jednak najważniejszym powodem, dla którego Morcińczyk odeszła od męża była miłość do Strasburgera.