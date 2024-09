Byli razem prawie 50 lat. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia

"Jańcio Wodnik","Perła w koronie", "Syzyfowe prace" czy "Blizna" to tylko kilka filmów, w których mieliśmy okazję oglądać Franciszka Pieczkę. Największą rozpoznawalność zapewniła mu rola Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies".

Mimo wielu zawodowych sukcesów to rodzina była dla niego najważniejsza. Przez niemal 50 lat był związany z Henryką Pieczką. Poznali się jeszcze na studiach i od tamtego momentu byli nierozłączni.

Franciszek Pieczka poznał Henrykę podczas studiów. On był studentem PWST, a ona dopiero zaczynała swoją przygodę z dziennikarstwem na Uniwersytecie Warszawskim. Pewnego dnia, gdy zgasło światło w akademiku, Pieczka zaproponował swoją pomoc przy naprawie korków. Henryka odmówiła, co tylko dodało jej uroku w jego oczach. Tak zaczęła się historia ich miłości.

Pobrali się 1955 roku. Henryka przeszła na studia do Krakowa, gdzie Pieczka otrzymał angaż w Teatrze Ludowym. Byli razem przez pięćdziesiąt lat, tworząc rodzinę i wspierając się nawzajem. Doczekali się dwójki dzieci. Aktor zawsze wypowiadał się o żonie z dużym szacunkiem. Nie ukrywał, że wiele jej zawdzięcza.

- Przeżyliśmy razem pół wieku. Henryka umarła akurat w roku naszego jubileuszu. I jak to w życiu bywa, człowiek chciałby jeszcze tyle tej drugiej osobie powiedzieć, wyjaśnić, cofnąć czas jak, ale to jest przecież niemożliwe... - wyznał. Aktor zmarł 23 września 2022 roku, 18 lat po śmierci żony.

