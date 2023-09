"Niech sami staną za kasą". Czy wróci handel w niedzielę?

Na pytanie o to, czy nie przekonuje go fakt, że niedziela będzie podwójnie płatna, odpowiada: - To nie jest argument. Pracodawcy znajdą sposób, aby finalnie nie ponieść dodatkowych kosztów. Zaoferują minimalne wynagrodzenie i powiedzą - 'Chcecie więcej zarabiać? Pracujcie w niedzielę!'. Chyba to nie o to chodzi - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską.