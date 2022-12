Kupili prawie 100-letni dom. "Trudno było się w nim nie zakochać"

W planie zagospodarowania wypisano budynki, które nazwano bezpośrednio zabytkiem lub obiektami o znaczeniu historyczno-kulturowym. Dom Agaty należał do drugiej grupy. — Nie do końca wiemy, dlaczego tak się stało. Nie jest to nieruchomość, która wpisuje się w nurt architektury historycznej, większość budynku jest z niehistorycznego gazobetonu, a co do cegły nie mamy pewności, czy jest stara, czy tylko szybko się zestarzała — komentuje.