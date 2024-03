Odkrywaj, testuj i eksperymentuj! Dołącz do Sephora Trend Report już 4-6 kwietnia w Westfield Arkadia w Warszawie

3-dniowe, otwarte dla wszystkich fanów piękna i trendów wydarzenie, organizowane przez sieć perfumerii Sephora, to doskonała okazja do tego, by przygotować się do świeżo rozpoczętego sezonu wiosennego, odkryć i przetestować na sobie hot marki i ich produkty. To też czas, by zainspirować się podczas spotkań face to face z osobowościami świata beauty social mediów, ekspertami pielęgnacji i makijażu. Sephora Trend Report to też okazja do zabawy, zdobycia kosmetycznych niespodzianek lub otrzymania prezentów do zakupów od partnerskich marek takich jak np: Fenty, Givenchy, Hourglass, Lancome, Sisley, Rare Beauty i YSL.