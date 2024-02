Odkurzacz do wągrów wysysa zaskórniki i brud z twarzy

To niewielkich rozmiarów urządzenie działa na podobnej zasadzie, jak standardowy odkurzacz, czyli wysysa brud, który w tym przypadku nagromadzony jest w porach. Wystarczy przyłożyć je na ok. trzy sekundy, a próżnia zassie skórę i wyciągnie z niej zaskórniki (zwane też wągrami) do małego pojemniczka i pozostawi skórę gładką i czystą. Przed rozpoczęciem zabiegu dobrze jest zrobić parówkę, czyli na kilka minut pochylić się nad miską z gorącą wodą, by para rozszerzyła pory i odkurzacz mógł lepiej zadziałać.